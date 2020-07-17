Haberler Çocukluk Haberleri Nasıl bir ebeveynsin? Nasıl bir ebeveynsin? Çocukluk Birçok anne / baba dışarıdan kendisini göremez ve ne tarz bir ebeveyn olduğu hakkında bilgi sahibi olamaz. Eğer ebeveyn olarak nasıl bir tarz sergilediğini merak ediyorsan sorularımızı yanıtlamaya başla! 17 Temmuz 2020, Cuma 14:31 Son Güncelleme: 17.07.2020 14:45 YAZI BOYUTU Abone Ol Bu VideoİlginiÇekebilir PAYLAŞ ebeveyn anketi ebeveyn tarzı demokratik ebeveyn hoşgörülü ebeveyn Dengeli ebeveyn otokratik ebeveyn POSTA’YI TAKİPTE KAL Yazarlarımızdan Kendi yaptığımız oyuncaklarla kendi masalımızı oluşturma zamanı Sabanur Kıraç - Anne Etkinlikleri Çocuğunuza güvenin Ezgi Konucu Sessiz tiyatro Pedagog Levent Kahraman Corona virüs günlerinde ‘anne olmak’ Büşra Eracun Akkaya BUNLARI DA OKUYUN 1 İstanbul’a yakın günübirlik kaçış rotaları 2 Can Tanrıyar evleniyor 3 Nasıl Eda Taşpınar olunur? 4 Nazlı Kayı, tekneye damga vurdu 5 Defne Samyeli ile ev sahibi arasında ipler geriliyor: Kira ödemediği gerçeğini örtbas etmeye çalışıyor!