Boydan fotoğraflar, portre fotoğraflar, manzarayla birlikte çekilen fotoğraflar, oturarak fotoğraflar gibi bir sürü poz verme yöntemleri hakkında bilgi edinmek istiyorsanız "nasıl fotojenik olunur, İnstagram'da popüler olmanızı sağlayacak pozlar" detaylar haberimizde.

Nasıl fotojenik olunur? İnstagram'da popüler olmanızı sağlayacak pozlar

Selfie

Günümüzde en çok selfie yöntemiyle fotoğraf çekmekteyiz. Selfielerim kötü çıkıyor diyorsanız duruş açınız ve verdiğiniz poz doğru değildir. Selfie çekilirken başınızı çok hafif öne eğin ve sevdiğiniz profilinize doğru kafanızı biraz çevirin. Telefonun ekranı yerine ön kameraya bakmayı unutmayın.

Boydan fotoğraf

Boydan fotoğraf çekilirken amaç kendiniz ön planda olması ve fiziğinizi daha düzgün göstermek ise fotoğraflar bel hizasının altından çekilmeli. Bu sayede boyunuz kaç olursa olsun uzun duracak ve fiziğiniz oldukça estetik gözükecektir. Boydan poz verirken önde kalan bacağınızı bir adım önde tutmanız bacak boyunuzu da uzun gözükmesine sebep olacaktır.

Yürüme pozu

Yürüyormuş ve haberiniz yokmuş gibi çekilen fotoğraflar oldukça havalı duruyor. Eğer sizinde böyle bir pozunuz olsun istiyorsanız ağır çekimde yürüyormuş gibi pozlar verin ve bir yandan da adımlarınızı büyük atın. Yüz ifadenizi poz verirken değiştirmemeye özen gösterin.

Aile fotoğrafları

Klasikleşmiş birbirine sarılmış aile pozu vermek istemiyorsanız, yaratıcılığınızı ortaya koyup aile yapınızı ve samimiyeti ortaya çıkartan pozlar keşfedin. Aile pozlarında büyün bireylerin aynı renk veya aynı tonlarda giyinmesi fotoğrafı oldukça sevimli hale getiriyor.

Yerde oturma pozu

Yerde oturma pozunu nasıl bir mekanda poz vereceğinizden daha çok nasıl poz verdiğiniz daha önemli kılıyor. Yerde oturma pozu verirken dik tuttuğunuz ve önde kalan bacağınızın biraz öne doğru uzatılmış olması bacağınızı daha kusursuz ve daha uzun gözükmesini sağlayacaktır. otururken gövdeniz hafif öne doğru ve dik olması estetiklik kadarken boynunuzu da dik çenenizin önde olması ve kafanızı çok hafif öne eymiş olmanız fotojenik çıkmanızı sağlayacaktır.

Sandalyede oturma pozu

Sandalyede oturma pozu, yerde oturma pozuyla çok bir far barındırmıyor. Sandalyede otururken rahat poz vermek yerine daha dik durarak ve bacağınızın önde kalan kısmını kameraya doğru bir adım uzatarak daha estetik pozlar yakalamış olursunuz.

Yan profil fotoğraflar

Yan profilden poz verirken dikkat edilmesi gereken en önemli detay arkada kalan kolun gözükmesidir. Arkada kalan kol gözükmezse poz istediği kadar güzel olsun fotoğrafta bir eksiklik olur.

Manzarayla birlikte pozlar

Eğer fotoğrafınızda manzarada yer alsın istiyorsanız bulunduğunuz yere uygun poz vermeye çalışın. Fotoğraf geniş açıyla çekileceği için detaylar çok belli olmayacak fakat dik duruşunuzdan vazgeçmeyin. Bu sizin daha sağlıklı görünmenize sebep olacaktır.

Ayna pozu

Aynada kendinizi çekerken dikkat etmeniz gereken telefonla yüzünüzü kapatmayın ve telefonu biraz yukarıda tutmaya çalışın.

Haberim yokmuş gibi pozlar

Haberiniz olmadan çekilmiş fotoğraflar istiyorsanız önce çekecek olan kişinin haber vermesini isteyin. Bu sayede kusursuz pozlar verir ve haberiniz yokmuş gibi gözükmesini sağlarsınız.

Portre fotoğraf

Portre fotoğraf çekilirken kafanızı hafif öne eğip çenenizi önde tutmaya özen gösterin.

Detay fotoğraflar

Sadece belirli bir detayı belirtmek istiyorsanız en estetik çıkacağı açıyı düşünün ve sadece o açıdan fotoğrafı çektirin. Doğallığı ve estetikliği aynı anda yakalamış olacaksınız.

Sosyal medya pozlarında önemli olan anı fotoğraf karesinde anı tam olarak yansıtmaktır. İçtenliği ve samimiyeti ön planda tutup doğru hashtag ile fotoğrafı paylaşırsanız popüler olabilirsiniz.