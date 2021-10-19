Nasıl pazarcı olurum? İşte pazarlarda çalışmanın tüm detayları...

Sebze ve meyve başta olmak üzere pek çok üründe fiyatların aşırı yükseldiği bugünlerde, hesaplı alışverişin adresi olan pazar yerleri daha fazla tercih edilmeye başlandı. Bu durum da iki yıla yakındır devam eden pandemi döneminde uzun süre tezgah açamayan pazarcı esnafının yüzünü güldürüyor. İstanbul’da 25 binin üzerinde kayıtlı pazarcı esnafı varken, Türkiye genelinde ise 350 bin kişi pazarcılıktan parasını kazanıyor.

KADINLARA DA İŞ VAR

Anadolu’da pazarcı esnafının büyük çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Çünkü kadınlar bahçesinde, tarlasında yetiştirdiği mahsulleri pazarda satarken, başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde ise kadınların pazardaki ağırlığı daha çok tekstil ürünlerinde görülüyor. İstanbul’daki pazarcı esnafının yüzde 25’ini giyim tezgahı açan kadınlar oluşturuyor. Yani az sermayesi olan, iş kurmak isteyen ama ne yapacağını bilemeyen kadın-erkek herkesin pazarcılığa yönelerek, kendi işinin patronu olma fırsatı var.

NE YAPMALISINIZ?

Farklı semtlerde olmak üzere haftada en az 5 gün pazara çıkarak, günlük en az 200-250 lira aylık ise 5-6 bin lira net kazançla geçiminizi sağlamanız mümkün. Düşük maliyetli olan bu işin başlangıç sermayesi ise sadece 2 bin 500-3 bin lira civarında. Peki pazarcılık yapmanın incelikleri neler? Nasıl bir yol izlemeniz gerekiyor? İşte pazarcı esnafı ile görüşüp hazırladığımız, karar vermenize yardımcı olacak adım adım aşamalar...

1-İLK ÖNCE VERGİ NUMARASI

Pazarcı olmaya karar verdiniz. İlk yapacağınız iş, vergi dairesine giderek vergi numarası almak. Çünkü artık son çıkan yasa nedeniyle vergi numarası olmayan kişilerin pazarcılık yapması mümkün değil. Vergi numaranızı aldıktan sonra bulunduğunuz yerin belediyesine başvuruyorsunuz, belediye size pazar yeri tahsis ediyor. Daha sonra pazar yeri tahsis bilginiz ve vergi levhanız, esnaf sicil müdürlüğüne gönderiliyor ve esnaf kaydınız yapılıyor. Bu aşamalarda vergi dairesi ve pazar yeri tahsisi için belediyeye herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Ama esnaf sicil müdürlüğüne büyükşehirlerde 720 lira, diğer illerde ise yaklaşık 600 lira kadar bir defaya mahsus kayıt bedeli ödeniyor. Kayıtlı bir pazarcı esnafı olarak kendiniz kazanırken ekonomiye de katkı sağlıyorsunuz. Çünkü yıllık gelirinizin yüzde 40’ı kadar Gelir Vergisi ödüyorsunuz. Vergi mükellefi olarak bu süreçleri yönetmesi için muhasebeci de tutmanız gerekiyor.

2-NELER GEREKİYOR?

Artık pazar yeri yönetmeliğine uygun olarak pazarcılık faaliyetlerinizi yürütebilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan şeyler; 1.5 metre uzunluğunda tahta (tezgah), sebze ve meyve, poşet, terazi, tente. Örneğin tek tezgahla işe başlıyorsunuz ve tek çeşit olarak domates satacaksınız. Tezgahı her pazar yerinde bulunan ve işi bu olan tahtacılardan günlük 7 liraya alıyorsunuz. Tentenin fiyatı büyüklüğüne göre değişmekle birlikte tek tezgah için 300 liralık bir tente alabilirsiniz. Bu tente yazın sizi ve ürünü sıcaktan, kışın ise yağmurdan, kardan koruyor. Elektronik terazinin fiyatı ise yaklaşık 400 lira.

3-MALİYET KALEMLERİNİZ

Sıra halden mal almaya geldi. Tek tezgah için 20 kasa yani 300 kilogram domates yeterli. İstanbul’da halde domates fiyatları türüne göre 3 lira ile 8 lira arasında değişiyor. 3 lira olan çeşidi aldığınızda 900 lira ödüyorsunuz. Halden malı taşıyacak aracınız yoksa kiralamanız gerekiyor. İstanbul Bayrampaşa’daki halden Çapa’daki pazara malınızı götürmek için 150-200 lira kadar nakliye parası veriyorsunuz. Bir günlük satış için 1 kilo (300 tane) poşet ve 2-2.5 kilo kese kağıdına da toplam 25 lira ödüyorsunuz. İşçi çalıştırıyorsanız bir kişi için günlük yevmiye 200-250 lira. Tek tezgahta kendiniz satacaksanız işçi maliyetiniz olmuyor.

4-İŞGALİYE PARASI NE KADAR?

Geriye son maliyet kalemi olarak belediyeye verilen yıllık işgaliye parası kalıyor. Bir veya daha fazla tahta ile yer aldığınız pazarda işgaliye parasının alt ve üst limiti bakanlar kurulu kararı ile belirleniyor. Buna göre 1 metrekare için alt limit 50 kuruş, üst limit ise 2.5 lira. Bu aralıklar içinde kalmak suretiyle her belediyenin meclisi farklı bir fiyat belirleyebiliyor. Bir tezgahın yıllık işgaliye parası 200-300 lira arasında değişiyor.

5-SÜRÜMDEN KAZANIYORSUNUZ

Şimdi bütün bu sürecin ardından para kazanma zamanı. Halden kilogramını 3 liraya aldığınız domatesin üzerine; poşet, nakliye, tahta ve işçi parası ile diğer maliyetlerinizi de ekleyerek 1 kilo domatesi 4-4.5 liradan satıyorsunuz. Günün sonunda bütün masraflarınızı çıkardığınızda elinize net 200-250 lira geçiyor. Pazarcının az kârla satış yaptığını ve sürümden kazandığını belirten İstanbul Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mesut Şengün, ’’Pazarda; tekstil, ayakkabı, bijuteri, züccaciye, mutfak malzemeleri, kuru gıda, peynir, zeytin ve balık da satsanız, kâr marjınız yaklaşık sebze ve meyveyle aynı’’ diye konuştu.