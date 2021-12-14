Nasipse Olur filmi, "Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" diyen Günfer’in bir yandan zorlu bir yandan da eğlenceli yaşam mücadelesini konu alıyor. Filmin konusu ve oyuncuları izleyicilerden büyük beğeni toplarken, filmin çekimlerinin yapıldığı Boyabat da vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, Boyabat hakkında önemli detaylar…

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Selahattin Sancaklı’nın yönetmen koltuğunda oturduğu Nasipse Olur filmi Sinop’un Boyabat ilçesinde çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Peş peşe gelen felaketlere karşı mücadele eden genç bir kadının başına gelenlerin anlatıldığı Nasipse Olur filminde Günfer, pastacılık yaparak geçinen genç bir kadındır. Babasının vefatının ardından büyük bir yıkım yaşayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışmışken, amcasının kumar borcu nedeniyle baba yadigarı olan ekmek fırınına mafyanın dayanmasıyla iyice bir çıkmaza girer.

Üstüne üstlük evlenme hayali kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenen Günfer’in hayatı iyice altüst olmuştur. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer’in hayatı, mahallenin zenginlerinden Gökhan ile yollarının kesişmesiyle farklı bir hâl alır.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Burak Sevinç

Algı Eke,

Nur Sürer,

Hakan Bulut,

Zeyno Eracar,

Yeşim Dalgıçer,

Erdem Baş,

Kıvanç Baran Arslan,

Barış Başar,

Ünal Yeter.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN YAPIMCISI VAHDET ERDOĞAN KİMDİR?

1979 yılında Sinop Boyabat'ta doğdu. İlkokulu köyünde, orta ve liseyi İstanbul Üsküdar’da okudu. Üniversite eğitimini halkla ilişkiler alanında tamamladı.

Üniversite eğitiminden sonra kurumsal ve stratejik yönetim, sosyal sorumluluk, reklamcılık, organizasyon ve siyasal iletişim alanlarında eğitimler aldı. Siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları, sosyal sorumluluk projelerinde görevler aldı, yöneticilikler yaptı. Seyahat etmek, sosyal sorumluluk projelerinde görev almak, film izlemek hobileri ve uğraşıları arasında yer almaktadır.

Reklam, tasarım, matbaa ve organizasyon alanlarında faaliyet gösteren farklı kuruluşlarda çalıştıktan sonra 2003 yılında Greenart Group’u kurdu.

Grup bünyesinde ajans, organizasyon, outdoor reklam, prodüksiyon, araştırma ve yayıncılık hizmetlerinde faaliyet gösteren şirket ve markalar yer almaktadır.

Halen Greenart Group’un yönetim kurulu başkanlığının yanı sıra Türk Kızılayı Genel Merkez Delegeliği, İstanbul Gazete ve Medya Habercileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği, Boyabat 1868 Spor Kulübü Başkanlığı'nı yürütmektedir.

Mevcut çalışmalarını sürdürürken GREENART Prodüksiyon bünyesinde film yapımcılığına başladı, ilk sinema filmi Nasipse Olur’u 2020 yılında seyirciyle buluşturdu

BOYABAT'IN TARİHİ

İlçenin M.Ö. 600 yıllarında kurulduğu sanılmaktadır. Şehrin eski adı Germanikopolis'tir. İlçeyi ilk kuranların Gaşkalar olduğu tahmin edilmektedir. Boyabat, boy ve abat kelimelerinden meydana gelmiştir. Boy, uzunluk ya da kabile, soy, aşiret; abat, mağrur, imar edilmiş anlamına gelmektedir. Bir başka söylentiye göre de "uzun ova" anlamı verilir. Boyabat sırasıyla Gaşka, Hitit, Paflagonya, Lidya, Pers, Makedonya, Roma, Bizans egemenliklerine girmiştir. Boyabat yöresi Danişment hükümdarı Gümüş Tegin tarafından Türk İdaresine katılmış, Selçuklu, Candaroğulları dönemlerinden sonra nihayet 1461 yılında Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.

İlçe, Osmanlı zamanında Kastamonu Sancağına bağlı bir kadılıktır. Tanzimat devrinde Boyabat nahiyeye çevrilmiş, 1868 yılında da kaza yapılmıştır. İlçede Osmanlı Devleti'nden kalma birçok eser vardır. Akmescit Camii, şu anda harebe halinde olan Çay Mahallesindeki Medrese, Daylı Türbesi, AşıklıTekke Türbesi, Büyük Cami, Bekir Paşa Su Kanalı vs. İlçe Cumhuriyet döneminde Sinop iline bağlı bir ilçe olurken gelişmesini de hızla sürdürmektedir.

BOYABAT’IN ÜNLÜ YERLERİ

Boyabat Kalesi

Boyabat Kalesi hem Boyabat’ın hem de Sinop’un en önemli tarihi yapıları arasında yer almaktadır. Yüzlerce basamak çıkılarak kaleye ulaşılmaktadır. İnşası, kurulmuş olduğu kayaların doğal yapısına uygun bir şekilde yapılmıştır.

Bugünkü hali ile her ne kadar bir Osmanlı Kalesi izlenimi bırakıyor olsa da yapılan incelemelerde Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinin de izlerine rastlanılmıştır. Yapı, eski ve yeni kale olarak iki farklı kaleden meydana gelmektedir.

Eski kale incelendiği zaman kalenin temellerinin ilk olarak MÖ 6. yüzyılın başlarında atıldığı görülmektedir. Paflagonyalılar tarafından yapılmıştır.

Boyabat Evleri

Boyabat çok uzun bir tarihe sahip olduğu gibi Osmanlı İmparatorluğu zamanından kalma tarihi evleriyle de dikkat çekmektedir. Ağırlıklı olarak ahşap kullanılarak inşa edilen bu evler Osmanlı sivil mimarisini en iyi şekilde yansıtmaktadır.

Boyabat’a tarihi bir hava katan bu evlerin olduğu sokaklarda Osmanlı mimarisini de yakından tanıyabilirsiniz.

Boyabat Yeraltı Şehri

Boyabat Kalesi bulunduğu tepeye kurulmuş olan yeraltı şehrinin dış çeperi konumundadır. Boyabat Kalesi’nin altında ziyaretçileri bambaşka bir yaşam alanı beklemektedir.

Yeraltı şehri belediye tarafından temizlendikten sonra ışıklandırılarak turistlerin ziyaretine açılmıştır. Kaleye ve şehre giriş ücretsizdir.

Bazalt Vadisi

Bazalt Vadisi adeta bir yeryüzü cenneti konumundadır. Bazalt, Boyabat’a 15 km uzaklıkta yer alan Kurusaray Köyü’nün Fındıklık Mevkii’nde yer almaktadır. Kayalıklar birbirine yakın olan üç tane vadiden meydana gelirken 30 – 40 metre yüksekliğe sahiptir.

Havadan bakıldığı zaman çokgen şekli bulunmakta ve arı peteği gibi bir görünümdedir. Yapılan incelemelerle beraber yapıların 3 – 5 milyon öncesine dayandığı anlaşılmıştır.

Salar Kaya Mezarı

Kaya mezarı, Salar Köyü’nün güneydoğu bölümünde yer almaktadır. Köyün Boyabat merkeze olan uzaklığı 15 km’dir. Burada yer alan tarlalar içinden geçilerek mezar alanına ulaşılmaktadır. Salar Kaya Mezarı, Gökırmak Ovası’na hakim olan bir tepenin üzerinde kurulmuştur.

200 metre yüksekliğinde kalker kayaların oyulmasıyla inşa edilmiş olan kaya mezarının toplamda üç sütundan oluştuğu görülmektedir. Günümüze kadar sağlam ve iyi bir şekilde gelen Salar Kaya Mezarı, MÖ 7. yüzyılda Paflagonyalılar tarafından yapılmıştır

Beyazıt Camii

Boyabat’ta yer alan Beyazıt Camii, Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde 1856 yılında inşa edilmiştir. Duvarları moloz taş kullanılarak yapılan camii, dikdörtgen planlıdır.

Tek minaresi bulunan camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ikinci dereceden koruma altına alınmıştır.

İnaltı Mağarası

İnaltı Mağarası Boyabat’a yaklaşık 55 km uzaklıktadır. Toplamda 700 metre uzunluğunda travertenlerle kaplı olan mağaranın yapılan çalışmalar neticesinde 350 metrelik kısmı gezilebilmektedir.