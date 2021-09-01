Nasipse Olur filmi, küçük bir kasabada büyük hayalleri olan Gülfer’in hikayesini anlatırken, onun yaşam yolunda karşısına çıkan zorluklarla mücadelesini de gözler önüne seriyor. Aynı zamanda Nasipse Olur filmi, konusu, oyuncuları ve çekildiği mekanlarla da dikkatleri üzerine çekiyor…

NASİPSE OLUR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2019 yapımı Nasipse Olur filmi, Sinop'ta çekildi.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Günfer, küçük bir kasabada yaşayan bunun tam aksine de çok büyük hayalleri olan genç bir kadındır. Sakin geçen hayatı yaşanan felaketler yüzünden bir anda cehenneme döner.

Günfer, önce “Kahramanım” dediği babasını kanserden kaybeder, genç kadın henüz bu acı olayın şokunu atlatamadan bu sefer de amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır.

Tüm bunlarla baş etmeye çalışırken, bir de üstüne evlenme arifesinde olduğu Yaşar'ın kendisini aldattığını öğrenir ve bu olay bardağı taşıran son damla olur.

"Boyabatlı'nın umudunun bittiği yerde inadı başlar" diyen Günfer, 'Ya nasip' diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Gökhan ise Günfer’in başına gelenlere tesadüfen tanık olur ve o her dara düştüğünde Hızır gibi yetişerek genç kadına yardım elini uzatır.

NASİPSE OLUR FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?