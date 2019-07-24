Nastassia Jacober zorlu süreci atlattı

Nastassia Jacober iki çocuğuyla İstanbul'da yaşamaya, tasarımcı olmaya karar verdi.

Sancılı boşanma sürecinde sessiz kalan Jacober içini Instagram'da dökmeye başladı.

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''Nasıl hissettiğin önemli değil. Giyin, ortaya çık ve asla pes etme'', ''Hayat gülerken çok daha iyi'', ''Bazen hayatımızda meydana gelen kötü şeyler bizi en iyi şeylere doğru yola koyar''.

Bodrum'da tatil yapan Nastassia Jacober güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Müge DAĞISTANLI/POSTA