Nasuh tövbesi işlediği günahlardan pişman olan ve bu günahları bir daha işlememeye niyet edenle tarafından yapılıyor. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) sünnetleri arasında arasına yer alan Nasuh tövbesinin en dikkat edilmesi gereken yanı ise bu tövbeyi gerçek bir samimiyetle ve içten gelerek yapmak. İşte Nasuh tövbesi duası ve okunuşu ve hakkında merak edilen ayrıntılar…

Tövbe ya da tevbe; sözlükte “dönmek” anlamını taşımaktadır. Dini açıdan bakıldığında ise kişinin işlediği kabahati kabul edip, bundan pişmanlık duyarak vazgeçmek, vicdanında oluşan çirkinlikten ötürü yaptığı işi terk etmek anlamına gelir.

Tövbe, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Adem ile başlamıştır ve şeytan ve nefse karşı kul olmanın bir göstergesi olarak kıyamete kadar sürecektir.

NASUH TÖVBESİ NEDİR?

Nasuh kelimesi ise sözlükte en safi, en içten ve en halis anlamlarına sahiptir.

Bununla birlikte nasuh sözcük, söküğü, yırtığı, dikip kapayan, bozulanı ıslah eden ve hiçbir açıklık bırakmayacak şekilde tamir eden anlamında da kullanılmaktadır.

Nasuh ve tövbe kelimeleri bir araya getirildiğinde; nasuh tövbesi, hulus-i kalp, hüsn-i niyet, yürekten ve ciddi bir tövbede bulunmak anlamına gelir.

Allah-u Tealâ Kur’an-ı Kerim’de:

“Ey iman edenler! Tövbe-i nasuh, ile Allah’a tövbe edin (dönün).” (Tahrim, 8) buyurmaktadır. Demek ki her insan mutlaka hata yapabilir. Fakat hata yapanların en hayırlısı ise hemen tövbeye koşanlardır. (Bkz. Tirmizi, Kıyame, 49)

NASUH TÖVBESİ NASIL YAPILIR?

Nasuh tövbesi yapılırken, kişinin öncelikle günahlarından gerçek anlamda pişmanlık duyması, o günahı terk etmesi ve bir daha o günahı işlememesi gerekmektedir. Bununla birlikte sabah akşam istiğfar duasını okumanın da faziletli olduğu belirtilmiştir.

NASUH TÖVBESİ DUASI ARAPÇA OKUNUŞU





NASUH TÖVBESİ DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

"Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente."

NASUH TÖVBESİ DUASI ANLAMI

“Allah’ım sen benim Rabbimsin Senden başka ilâh yoktur Sen beni yarattın .Ben de senin kulunum Gücüm yettiği kadar senin va’din ve ahdin üzerineyim. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınırım Senin bana verdiğin ni’metini îtiraf ederim. Günahımı da îtiraf ederim. Beni mağfiret et Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın.”"



