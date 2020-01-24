Dünyanın en lüks markalarını bünyesinde barındıran Louis Vuitton’un patronu Bernard Arnault’un oğlu Antoine ile nişanlısı, dünyaca ünlü Rus model Nataila Vodianova 2020’de muhteşem bir düğünle nikah masasına oturacak. Rus basınında yer alan bir habere göre; Natalia, düğünün reklam yüzü olduğu Antalya’daki Maxx Royal Kemer’de yapılmasını istedi.

Otelden bilgi aldılar

Çiftin menajeri oteli arayarak bilgi aldı. Rus model Irina Shayk ile Amerikalı oyuncu Liv Tyler de geçtiğimiz yıllarda otelin reklam yüzü olmuş, aileleriyle tatil de yapmışlardı.