Magazin Natalie Dormer anne oldu

Natalie Dormer anne oldu

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Natalie Dormer anne oldu

'Game of Thrones' (Taht Oyunları' dizisinde canlandırdığı Margaery Tyrell karakteriyle şöhreti yakalayan Natalie Dormer, bir kız bebek dünyaya getirdi. Dormer, katıldığı podcastte annelik deneyimini anlattı.

28 Nisan 2021, Çarşamba 10:45 Son Güncelleme:
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Uzun zamandır David Oakes ile birlikte olan 39 yaşındaki İngiliz oyuncu Natalie Dormer, anne oldu. Bir kızı bebek dünyaya getiren Dormer, haberi Esther Rantzen‘in That’s After Life adlı podcast yayınında verdi.

'COVİD BEBEĞİ'

Oyuncu, “Salgın döneminde hamile olmak ve çocuk doğurmak yapılabilecek en mükemmel şey” diyen Dormer, “Biraz klişe olacak ama, kızım 30 yıl sonra muhtemelen bir barda oturacak ve ‘Evet ben bir Covid bebeğiyim’ diyecek” ifadesini kullandı.

'SAATLERCE SÜREN ÇEKİMLERDEN ŞİKAYET ETMEYECEĞİM'

Kızının üç aylık olduğunu söyleyen Dormer, annelik deneyimini anlatırken, “Bir daha asla saatlerce çekim yapmaktan şikayet etmeyeceğim, çünkü uykusuzluk başka bir şey. "İnsanlar, 'Hayata bakış açınız değişecek ve tüm değer sisteminiz değişecek' diyorlar ve siz gözlerinizi devirip 'Evet, evet' diyorsunuz ama sonra bu gerçek oluyor” diye konuştu.


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'HORMONLAR DEVREYE GİRİYOR'


Dormer ayrıca, “Ben kesinlikle aşığım, bu büyük bir keyif. Uyku benim için her zaman çok önemli olmuştur, anneliğin tek dezavantajı bu, ama biliyorsunuz ki doğa çok zeki, hormonlar devreye giriyor” diye ekledi.


Natalie Dormer, son olarak 'Penny Dreadful' adlı yapımın ikinci sezonunda rol aldı ancak dizinin yayın iptal edildi.


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