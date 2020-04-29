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Dünya NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu

NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu

Dünya

NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi’nde kayboldu

Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi’nde NATO askeri helikopteri kayboldu.

29 Nisan 2020, Çarşamba 22:59 Son Güncelleme:
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Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz’de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2’nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi’nde kaybolduğunu duyurdu.

Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

DHA


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