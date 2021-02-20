NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi

Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı. Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AA