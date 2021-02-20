Dünya NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi

NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi

Dünya

NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi

Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.

20 Şubat 2021, Cumartesi 20:49 Son Güncelleme:
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Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı. Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

AA

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