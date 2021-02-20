NATO askerlerinin bulunduğu üsse roket saldırısı düzenlendi
Irak’ın Salahaddin vilayetinde NATO askerlerinin yer aldığı Beled Askeri Üssü’ne roketli saldırı düzenlenmesi sonucu yabancı 3 sözleşmeli personel yaralandı.
20 Şubat 2021, Cumartesi 20:49 Son Güncelleme:
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Irak basınında yer alan haberlere göre, Salahaddin’de NATO güçlerinin bulunduğu Beled Askeri Üssü’ne 3 füzeyle saldırı düzenlendi. Saldırıda üste bulunan yabancı 3 sözleşmeli memurun yaralandığı aktarıldı. Irak hükümetinden konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
AA