NATO duyurdu: Türkiye ve Yunanistan mutabakata vardı

Stoltenberg, yazılı açıklamasında, "Türk ve Yunan liderlerle yaptığım görüşmeler sonrasında iki müttefik ülke, Doğu Akdeniz’de askeri çatışmayı önleme mekanizmaları kurmak ve kazalarla olayları önleme riskini azaltmak için NATO’da teknik görüşmelere başlamak üzere mutabakata vardı." ifadesini kullandı. Türkiye ve Yunanistan’ı "iki değerli müttefik" olarak niteleyen Stoltenberg, NATO’nun ortak güvenliği etkileyen konular için en önemli istişare platformu olduğunu belirtti. Stoltenberg, "NATO dayanışması ruhu içinde gerilime çözüm bulmak için tüm ilgili müttefik ülkelerle yakın temas içinde kalmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

AA