NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yarın Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

10 Ekim 2019, Perşembe 10:23
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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO gündeminde yer alan muhtelif konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 11 Ekim 2019 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. NATO Genel Sekreterinin İstanbul’da, Sayın Bakanımızla ikili bir görüşme gerçekleştirmesi ve Sayın Cumhurbaşkanımızca kabul edilmesi öngörülmektedir.

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