NATO Genel Sekreterinden Türkiye açıklaması: Sorunun çözüleceğinin garantisini veremem

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Londra'da gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, "Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem." dedi.

03 Aralık 2019, Salı 15:12 Son Güncelleme:
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NATO Genel Sekreterinden Türkiye açıklaması: Sorunun çözüleceğinin garantisini veremem

Londra'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg birliğin gündemine ilişkin başlıklar hakkında açıklamalarda bulundu.

"Garanti veremem"

Stoltenberg, "Türkiye ve NATO arasındaki sorunun Londra Zirvesi'nin sonunda çözüleceğinin garantisini veremem." dedi.

"Siyasi çözüm için çabalamalıyız"

Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinde "Türkiye askeri operasyonunu durdurdu. Şiddette ciddi bir azalma var. Bundan sonra siyasi çözüm için çabalamalıyız" demişti.


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