Son dakika haberlere göre, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya'nın 'kaygı uyandıracak şekilde' askeri faaliyetlerinin arttığını ve Ukrayna sınırında bir yoğunlaşma gözlemlediklerini açıkladı. Stoltenberg, "Moskova'nın faaliyetleri endişe verici noktaya geldi" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri güç kullanmak istediğini ve kabiliyetini önceden gösterdiğini biliyoruz" dedi.

'Rusya'yı askeri faaliyetlerde şeffaf olmaya, gerilimleri azaltmaya ve gerginliği önlemeye çağıran' Stoltenberg, "Şu anda önemli olan şey, durumun kontrolden çıkmasını önlemek" dedi ve NATO'nun Karadeniz'deki varlığının savunmaya yönelik olduğunu kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Moskova'nın Ukrayna sınırında yoğunlaştığının gözlemlendiğini ve bunun endişe verici olduğunu vurgulayarak, NATO'nun Ukrayna'nın yanında olduğunu ve Rusya'nın Donbass'taki militanları desteklemekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti.

Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizine de değinen Stoltenberg, Belarus'u göçmenleri siyasi bir araç olarak kullanmakla suçladı.