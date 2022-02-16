NATO Savunma Bakanları Brüksel’de toplandı

Savunma Bakanları Toplantısı’nın ilk oturumu Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan NATO Karargahı’nda Genel Sekreter Jens Stoltenberg’in açılış konuşmasıyla başladı. Stoltenberg, NATO’nun Rusya için bir tehdit olmadığını ve diyalogdan yana olduğunu belirterek, "Tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa yapacağız. NATO Mukabele Gücü'nün hazır olma durumunu şimdiden arttırdık. Müttefikler güçlerini hazırda bekletiyor ve daha fazla birlik, uçak ve gemi konuşlandırdı. Bugün caydırıcılık ve savunma duruşumuzu nasıl geliştirmemiz gerektiğini ve diplomatik çabalarımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini ele alacağız" dedi.









Rusya’nın Ukrayna krizine ilişkin şimdiye kadar sahada gerilimi azaltacak adım atmadığını açıklayan Stoltenberg, "Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an ile karşı karşıyayız. Rusya, Ukrayna sınırlarına bir işgal gücü yığdı. Aynı zamanda, Moskova'dan diplomasinin devam etmesi gerektiğine dair işaretler var. Bu, temkinli iyimserlik için zemin sağlar. Ancak şu ana kadar sahada herhangi bir gerilim azalması belirtisi görmedik" ifadelerini kullandı.

NATO’nun diplomatik bir yol bulmak için hazır olduğunu belirten Stoltenberg, "NATO Rusya için bir tehdit değil. Diyaloğa girmeye ve ileriye dönük diplomatik bir yol bulmaya hazırız" dedi.

BRÜKSEL (İHA)



