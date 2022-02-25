Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve son gelişmelerin ele alınacağı NATO toplantısı olağanüstü bir zirve olacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ‘Biz 30 demokrasiden oluşan bir İttifakız. İnsanımıza ve değerlerimize tek vücut olarak sahip çıkacağız’ ifadelerini kullanmıştı. Şimdi gözler 25 Şubat’ta gerçekleşecek toplantıya çevrildi..

NATO TOPLANTISI SAAT KAÇTA? NE ZAMAN TOPLANACAK?

NATO toplantısı 25 Şubat Cuma günü saat 17.00’de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

JENS STOLTENBERG AÇIKLAMA YAPTI MI?

24 Şubat’ta gerçekleşen NATO Konseyi toplantısının ardından basına açıklama yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Rusya’nın saldırısını bir 'savaş eylemi' olarak nitelemişti. Stoltenberg “Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi” diyen Stoltenberg sözlerine şöyle devam etti;

“Kıtamızda barış paramparça oldu. Artık Avrupa'da, tarihe ait olduğunu düşündüğümüz ölçekte ve türde bir savaş var. Durumu görüşmek üzere Kuzey Atlantik Konseyi'nin acil toplantısını yeni bitirdik. Konseyde ayrıca Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya ve Slovakya'nın talebi üzerine Washington Antlaşması'nın 4. Maddesi uyarınca acil istişareler görüşüldü.”

“BİRİNE YAPILAN SALDIRI, HEPSİNE YAPILMIŞ SAYILACAKTIR”

Rus liderlerinin, pervasız eylemlerin ve kaybedilen hayatların tüm sorumluluğunu taşıdığını belirten Genel Sekreter Stoltenberg “NATO'nun temel görevi, tüm Müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplamaya veya yanlış anlamaya yer olmamalıdır. Birine yapılan saldırı, hepsine yapılmış sayılacaktır. Bu bizim toplu güvenlik garantimizdir. Bugün Kuzey Atlantik Konseyi, üst düzey askeri komutanımız General Tod Wolters'ın talebi üzerine savunma planlarımızı etkinleştirmeye karar verdi. Bu, kriz sırasında Müttefik ülkeleri korumak ve kalkan olmak için ihtiyatlı ve savunmacı bir adımdır” dedi.

Stoltenberg “Rusya'nın devasa askeri birikimine yanıt olarak, toplu savunmamızı zaten güçlendirdik. Karada, denizde ve havada. Son haftalarda, Kuzey Amerika ve Avrupa'dan Müttefikler, İttifak'ın doğu kısmına binlerce asker daha yerleştirdi. Ve daha fazlası beklemeye alındı. 100'den fazla jetimiz yüksek alarmda, hava sahamızı koruyor. Ve Kuzey'den Akdeniz'e kadar denizde 120'den fazla Müttefik gemisi var. Bütün bunlar toplu savunma taahhüdümüzün 5. Maddesinin sağlam olduğunu gösteriyor. Ve İttifak'ı saldırganlıktan korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.