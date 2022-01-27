NATO ile Rusya arasındaki hakimiyet alanı mücadelesinin merkezindeki Ukrayna sınırında tansiyon her geçen gün yükseliyor. Rusya, bölgeye askeri yığınak yapmayı sürdürürken Batılı ülkelerden olası bir işgalin çok sert karşılık göreceğine dair tehditler geliyor. Almanya, Moskova’yı ‘uyaran’ ülkeler arasında yer alıyor ancak bir yandan denge politikası da yürütüyor. Batı medyasında yer alan haberlere göre Almanya, Rusya’ya yönelik olası yaptırımlardan enerji sektörünün çıkarılmasını istedi.

SUS PAYI 5 BİN MİĞFER

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise dün askeri gerginliğin ciddi sonuçları olacağını belirterek diyaloğun önemine vurgu yaptı. Almanya Savunma Bakanlığı ‘gerginliği azaltmak için’ Ukrayna’ya silah sevkiyatı yapmayacaklarını duyurmuştu. Ukrayna Dışişleri bu kararın Rusya lideri Vladimir Putin’e cesaret verdiğini söylemişti. Almanya, dün Ukrayna’ya 5 bin miğfer gönderileceğini açıkladı. Ukrayna bunun ‘sembolik’ kaldığını ve ‘teselli’ olmadığını dile getirdi.

'BU TEKLİF BİR ŞAKA MI?'

Kiev belediye başkanı Vitali Klitschko, teklifi 'şaka' olarak nitelendirdi ve "Bu teklif bir şaka mı? Savunma bakanlığı, her an Ukrayna işgalini başlatabilecek mükemmel donanımlı Rus kuvvetleriyle karşı karşıya olduğumuzun farkında değil. Almanya bundan sonra ne tür bir destek gönderecek? Yastıklar mı?" dedi.

'GÜVENİLİR BİR MÜTTEFİK Mİ?'

Almanya’nın Rusya’ya karşı yumuşak tavrı ABD basınında eleştiriliyor. Önde gelen gazeteler; Rusya ile enerji ve Çin ile ticaret ilişkisini korumak adına Almanya’nın Batı’nın güvenliğini ikinci plana ittiğine dair manşetler attı. Haberlerde Almanya’nın güvenilir bir müttefik olup olmadığı sorgulandı.

ÇİN PUSUDA BEKLIYOR

Haberlerde ayrıca Ukrayna sınırındaki krizin çatışmaya dönüşmesi halinde Çin’in bunu fırsat bilerek Tayvan’ı ana karaya katmak isteyebileceği görüşlerine de yer verildi.

MİSİLLEME TEHDİDİ

Rusya, NATO’dan doğuya doğru genişlemeyeceği gibi güvenlik garantileri istemişti. İlk yanıt ABD’den geldi. ABD’nin yanıtını içeren mektup dün Rusya Dışişleri Bakanlığı’na teslim edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mektupta taleplere yanıtların ve beklentilerin olduğunu ifade etti. Blinken, “Nasıl yanıt vereceği Rusya’ya kalmış. Ama her iki şekilde de hazırız” dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, Rusya’ya bu hafta yazılı yanıt verileceğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ‘olumsuz yanıt durumunda misilleme tedbirleri alacaklarını’ dile getirdi.

PUTİN, BIDEN'IN HEDEFİNDE

Bir hediyelik eşya dükkanını gezen ve ardından dondurmacıya giden ABD Başkanı Joe Biden’a gazeteciler Ukrayna krizini sordu. ABD Başkanı Biden ayaküstü Rusya lideri Vladimir Putin’i tehdit etti. Biden, Ukrayna’nın olası işgali durumunda alınacak yaptırım kararlarına Putin’in kişisel olarak dahil edilebileceğini söyledi.

Moskova’dan Biden’ın açıklamalarına yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, Putin’e kişisel bir yaptırım uygulanması ihtimalinin siyasi olarak ‘yıkıcı’ olacağını fakat ‘acı vermeyeceğini’ söyledi. Peskov, Putin’e yönelik yaptırım isteyen Batılı siyasilerin konuyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadığını da ifade etti.

LAVROV'DAN AÇIKLAMA

İHA'nın haberine göre, ABD ve NATO'nun Rusya'nın güvenlik garantileri teklifine dair yanıtı dün akşam yazılı olarak iletmesinin ardından Moskova'da hareketli saatler yaşanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD ve NATO'nun yazılı cevabını sunduğunu hatırlatarak, "Birimler arası koordinasyondan sonra Devlet Başkanı Vladimir Putin'e rapor sunacağız ve sonraki adımlarımıza Başkan Putin karar verecek" dedi. Rusya'nın sunduğu taslaktaki ana taleplere olumlu bir cevap alamadıklarını belirten Lavrov, "Yanıtın içeriğine gelince, ciddi bir görüşme gerçekleşmesi için ikincil konularda güven veren bir yaklaşım var. Ancak ana konuya olumlu bir yanıt yok" ifadelerini kullandı. Gazetecilerin, ABD'nin yanıtının kamuoyuna açıklanıp açıklanmayacağı ile ilgili sorusuna yönelik Lavrov, ABD ve müttefikleriyle yanıtın gizli kalması yönünde anlaştıklarını söyledi.



