Milliyet'in haberine göre, yaklaşık 130 bin askerini Ukrayna sınırına yığan Rusya, bugün sabah bazı birliklerini geri çekmeye başladığını duyurdu. Resmi televizyon TV Zvezda trenlere bindirilen tankların görüntülerini ekrana getirirken, Vladimir Putin'in güvenlik garantileri istediği NATO gerilimin azaldığına dair bir işaret görmediğini kaydetti. Uluslararası ittifakın Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Rusya'nın hala uçurumun kenarından geri adım atmak için zamanı var" deyip ekledi:

Rus askerlerinin üslerine dönmeleri, eğer ekipmanlar geride bırakılacak ise gerçek bir gerilim azaltımı olmaz. Eğer Moskova askerlerini çeker, ekipmanları geride bıkakır ise, bu yeniden konuşlanmayı kolaylaştırır.

Stoltenberg, "Ukrayna konusunda ihtiyatlı iyimser olmak için zemin var. Moskova'dan gelen işaretler diplomasinin devam edeceği yönünde" diye konuştu:

NATO-Rusya ilişkilerini tartışmaya hazırız. NATO'nun güvenlik önerilerinin müzakere edilmesi konusunda Rusya'dan henüz bir yanıt almadık. İhtiyatlı iyimser olmak için biraz alan olduğuna inanıyorum.

'KENDİ ÜSLERİNE DÖNÜŞLERİNİ GERÇEKLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEK'

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerde tatbikatlarını sürdüren Güney ve Batı askeri bölgelerindeki bazı birliklerin kendi ana üslerine dönmeye başladığını aktararak, "Muharebe eğitim faaliyetleri tamamlandıkça birlikler her zamanki gibi kendi üslerine dönüşlerini gerçekleştirmeye devam edecek. Söz konusu birlikler demir yolu ve kara yolu ile bağlı bulundukları garnizonlara dönmek için gerekli yüklemeleri yapmaya başladı" dedi. Konaşenkov, Ukrayna'daki kriz çerçevesinde batılı ülkeler ile gerilim yaşanmasına sebep olan Belarus'taki tatbikatın son aşamasının Belarus'taki yabancı devletlerin büyükelçiliklerinin savunma ataşeleri ve yabancı medya mensuplarının izleyebileceğini söyleyerek, "Müttefik Kararlılığı-2022 ortak askeri tatbikatı kapsamında 19 Şubat'ta gerçek mühimmatlarla atışlar yapılacaktır. Belarus Cumhuriyeti'ndeki yabancı devletlerin büyükelçiliklerindeki askeri savunma ataşeleri ve medya temsilcileri gözlemci olarak pratik talimlere davet edildi" ifadelerini kullandı. (İHA)

LAVROV'DAN SERT SÖZLER

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağına dair raporları 'bilgi terörizmi' olarak nitelendirdi.

Rusya Parlamentosu ise Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi. AFP'de yer alan Son Dakika gelişmesine göre, Rus milletvekilleri Putin'in bu devletleri tanıması için ilk girişimlerde bulundu.

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