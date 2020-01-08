NATO'dan füze saldırısına açıklama
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın ABD üslerine yönelik füze saldırısı hakkında açıklamalarda bulundu. Stoltenberg füze saldırısının kınandığını belirtti.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik füze saldırısını kınadıklarını açıkladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, "İran'ın Irak'taki ABD ve koalisyon güçlerine yönelik füze saldırılarını kınıyorum. NATO İran'a şiddet eylemlerini durdurma çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.
Bir NATO yetkilisi ise geçtiğimiz saatlerde Irak görevindeki askerlerin saldırıdan yara almadığını dile getirmişti.