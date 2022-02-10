İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Brüksel'deki görüşmensin ardından açıklamalarda bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna sınırlarında askeri tatbikatı için 'Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an' dedi. Stoltenberg açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Rusya'nın Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana en büyük olan Belarus'taki konuşlandırmasını yakından izliyoruz. Bu, Avrupa güvenliği için tehlikeli bir an. Rus kuvvetlerinin sayısı artıyor. Olası bir saldırı için uyarı süresi azalıyor.'

Johnson ise Ukrayna ve Rusya arasındaki krize ilişkin yaptığı açıklamada, 'Askeri hazırlıklarımızı ve ekonomik yaptırımlarımızı hazırlıyoruz. Ancak diyaloğa da açığız' dedi.

Moskova gerçekleşecek tatbikat için Belarus'a 30 bin asker, S-400 füze sistemi ve çok sayıda savaş uçağı sevk etti.

Uydu görüntüleri söz konusu donanımın çoğunun Ukrayna sınırına yakın yerlere taşındığını gösteriyor.







