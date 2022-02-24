NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Perşembe günü Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "pervasız ve sebepsiz saldırısını" kınadı ve "sayısız" hayatı tehlikeye attığı konusunda uyarıda bulundu. Stoltenberg, ayrıca NATO müttefiklerinin "Rusya'nın saldırgan eylemlerinin sonuçlarını ele almak için bir araya geleceğini" söyledi.

Stoltenberg yaptığı açıklamada, "Rusya'nın sayısız sivilin hayatını riske atan Ukrayna'ya yönelik pervasız ve sebepsiz saldırısını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı ve ekledi: "Tekrarlanan uyarılarımıza ve diplomasiye girmek için bitmek bilmeyen çabalarımıza rağmen, Rusya bir kez daha egemen ve bağımsız bir ülkeye karşı saldırganlık yolunu seçti."

Stoltenberg, ayrıca "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Avrupa-Atlantik güvenliğine ciddi bir tehdittir. Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymaya çağırıyorum." dedi. Stoltenberg, sözlerini "Bu korkunç zamanda Ukrayna halkının yanındayız. NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için elinden gelen her şeyi yapacak" diyerek sürdürdü.

Ukrayna, 30 ulustan oluşan NATO'nun üyesi değil, ancak katılma girişimi Kremlin liderini kızdırdı. Putin, NATO ve ABD'den, Rusya'nın Batı yanlısı komşusu ile sınır boyunca devasa kuvvetler yığdığı için Ukrayna'ya asla üyelik verilmeyeceğine dair garanti istedi.