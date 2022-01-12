NATO Ukrayna'nın arkasında duracak mı sorusuna yanıt veren Stoltenberg, "Rusya saldırgan durumunda ve tehdit dili kullanıyorlar. Bu kriz Rusya'nın başının altından çıktı, tansiyonu düşürmesi gereken taraf Rusya'dır. Ukrayna'nın kendini savunmaya hakkı var. Ukrayna Rusya için bir bir tehdit değildir." diye konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile konuşmaya hazır olduğunu ancak Avrupa'daki her ülkenin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi de dahil olmak üzere temel ilkelerinden ödün vermeyeceğini söyledi.

'SİLAHLI ÇATIŞMA İHTİMALİ DOĞDU'

NATO lideri, Moskova'nın, ittifakın Ukrayna'ya üyelik perspektifi vermemeyi garanti etmesi yönündeki taleplerini ise bir kez daha reddetti.

Stoltenberg ayrıca, 'Avrupa'da gerçek bir silahlı çatışma ihtimalinin doğduğu' uyarısında bulundu.



