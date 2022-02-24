NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in açıklamalarından satır başları:

Kıtamızdaki barış artık zarar gördü. Şu an Avrupa'da savaş var. Bu büyüklükte bir savaşın tarihe gömüldüğünü düşünmüştük. Avrupa güvenliği için çok önemli bir an. Rusya'nın saldırısı sayısı sivilin hayatını tehlikeye atıyor. Büyük yerleşim alanları hedef alındı. Bu soğuk kanlı, uzun zamandır planlanan bir işgaldir. İnkarlarla dolu olmasına rağmen Kremlin'in niyeti dünyanın gözü önündedir. Yitirilen hayatlar onların yüzündendir. Bu egemen, barışçıl ve bağımsız bir ülkeye yapılan saldırıdır. Avrupa ve Atlaktik güvenliği için büyük bir tehdittir.

Askerlerinizi Ukrayna'dan çekin ve diplomasiyi seçin. Ukrayna'nın kendini koruma hakkını destekliyoruz. Rusya güç yoluyla tarihi değiştirmeye çalışıyor. Rusya güç yoluyla tarihi değiştirmeye çalışıyor. Askerlerimiz ve yüzlerce jetimiz hazır bekliyor.

Birlikte durmaya devam edeceğiz. Rusya'nın tam teşekküllü işgalini kınıyoruz. Asla bu uluslararası hukukun ihlalini kabul etmeyeceğiz.

NATO tarihin en güçlü ittifakıdır. Doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık. Çok net bir mesaj göndermek istedik. Bir müttefike yapılmış saldırı hepimize yapılmıştır.

Bu işgal bir sürpriz değil. Aylardır uyarısını yapıyoruz. Bunu engellemeye çalıştık, diplomasi çağrısı yaptık, bedeller ödeyeceğini söyledik ama olanlar bize gösteriyor ki Rusya çabalarımıza rağmen işgal kararı aldı.









NATO: RUSYA ÇOK AĞIR BEDEL ÖDEYECEK

NATO'dan yapılan son dakika açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik tamamen haksız ve sebepsiz olan korkunç saldırısını en güçlü şekilde kınıyoruz. Düşüncelerimiz tüm ölen ve yaralananlarla ve Ukrayna halkıyla birlikte. Belarus'u da bu saldırıya olanak sağladığı için kınıyoruz.

Bu yenilenen saldırı, BM Şartı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir ve Rusya'nın Helsinki Nihai Senedi, Paris Şartı, Budapeşte Muhtırası ve NATO-Rusya Kurucu Senedindeki taahhütlerine tamamen aykırıdır. Bağımsız, barışçıl bir ülkeye karşı bir saldırı eylemi oluşturur.

Ukrayna halkının ve onun meşru, demokratik olarak seçilmiş başkanının, parlamentosunun ve hükümetinin yanındayız. Ukrayna'nın karasuları da dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş sınırları içinde toprak bütünlüğü ve egemenliğine her zaman tam desteğimizi sürdüreceğiz.

Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya ve Ukrayna içindeki ve çevresindeki tüm güçlerini geri çekmeye, uluslararası hukuka tam olarak uymaya ve ihtiyacı olan herkese güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardıma izin vermeye çağırıyoruz.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeleri tanımaya yönelik kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da ihlal ediyor ve Rusya'nın imzaladığı Minsk anlaşmalarına aykırı. Müttefikler bu yasadışı tanımayı asla kabul etmeyecektir.

Rusya'yı en güçlü şekilde, seçtiği şiddet ve saldırganlık yolundan geri dönmeye çağırıyoruz. Rusya liderleri, eylemlerinin sonuçlarının tüm sorumluluğunu üstlenmelidir. Rusya çok ağır bir ekonomik ve siyasi bedel ödeyecek. NATO, ilgili paydaşlar ve AB de dahil olmak üzere diğer uluslararası örgütlerle yakın işbirliği içinde olmaya devam edecektir.

Bu kriz boyunca NATO, Müttefikler ve ortaklarımız, en üst düzeyler de dahil olmak üzere Rusya ile diplomasi ve diyalog sürdürmek için her türlü çabayı gösterdiler ve Avrupa-Atlantik bölgesindeki tüm ulusların güvenliğini artırmak için birçok önemli teklifte bulundular. Rusya'yı defalarca NATO-Rusya Konseyi'nde görüşmeye davet ettik. Rusya hala karşılık vermedi. Gerginliği seçen Rusya ve yalnızca Rusya'dır.

Rusya'nın eylemleri Avrupa-Atlantik güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturuyor ve jeostratejik sonuçları olacak. NATO, tüm Müttefiklerin güvenliğini ve savunmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecektir. İttifak'ın doğu kısmına ek savunma kara ve hava kuvvetlerinin yanı sıra ek deniz kuvvetleri yerleştiriyoruz. Güçlerimizin tüm olası durumlara yanıt verme hazırlığını artırdık.

Bugün Washington Antlaşması'nın 4. maddesi kapsamında istişarelerde bulunduk. Tüm Müttefikleri korumaya yönelik savunma planlamamız doğrultusunda, İttifak genelinde caydırıcılığı ve savunmayı daha da güçlendirmek için ek adımlar atmaya karar verdik. Önlemlerimiz önleyici, orantılı ve tırmandırıcı değildir.

Washington Antlaşması'nın 5. Maddesine olan bağlılığımız katıdır. Birbirimizi savunmak için bir aradayız.