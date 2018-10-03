NATO Savunma Bakanları Zirvesi’nde bakanlar bir araya geldi. Gürcistan Komisyonu’nu kabul eden NATO üyeleri, Gürcistan’ın üyeliği konusunu görüşecekler. Toplantının basına açık bölümünde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Temmuz ayında yapılan NATO Liderler Zirvesi’nde üye Devlet Başkanlarının, Gürcistan’ın üyeliğinin önemli olduğunu fark ettiklerini açıkladı.

TEKRAR TEYİT ETTİK

“Gürcistan’ın NATO üyeliğini desteklediğimizi tekrar teyit ettik” diyen Genel Sekreter, bugünkü toplantının işbirliğinin gelişmesini tartışmak için bir fırsat olduğunun altını çizdi. “Önümüzdeki Mart ayında Gürcistan’da düzenlenecek NATO tatbikatı hazırlıklarını da tartışacağız” diyen Stoltenberg, tarafların Karadeniz bölgesinin güvenlik durumunu da tartışacağını ifade etti. Stoltenberg, Karadeniz’de NATO ve Gürcistan’ın ortak endişeyi taşıdığını söyledi.

CİDDİYETLE KARŞILIYORUZ

Stoltenberg, "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'nın (INF) ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla anlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadeleriyle Moskova yönetimine yüklendi. NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk oturumundan önce basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, tüm müttefiklerin Rusya'nın INF uyarınca sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği konusunda mutabık olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın Avrupa'nın güvenliği açısından kilit öneme sahip olduğunu belirten Stoltenberg, "INF'nin ihlal edilmesini ciddiyetle karşılıyoruz. Rusya'ya ciddi bir tavırla antlaşmaya şeffaf ve doğrulanabilir bir şekilde uyma çağrısında bulunuyoruz." ifadesini kullandı. Rusya'nın "9M729" adlı yeni geliştirdiği füze sistemini ilk etapta inkar ettikten sonra kabul ettiğini anımsatan Stoltenberg, bunun INF'nin açık bir ihlali olduğunu söyledi.