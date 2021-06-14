Dünya NATO'dan Türkiye açıklaması: Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

NATO'dan Türkiye açıklaması: Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

Dünya

NATO'dan Türkiye açıklaması: Güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık

NATO Zirvesi Bildirisinde, "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." denildi.

14 Haziran 2021, Pazartesi 18:30 Son Güncelleme:
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Bugün ittifakımızda yeni bir sayfa açtık. Güvenliğimiz için kilit önemde konulara değindik ve geniş kapsamlı kararlar aldık." dedi.

Stoltenberg, "NATO liderleri, Afgan güçleri ile kurumlarını eğiterek ve finansal destek sağlayarak Afganistan'ın yanında yer almaya olan bağlılıklarını teyit etti." diye konuştu.

NATO Zirvesi Bildirisinde ise "Türkiye için güvenlik tedbirlerine katkılarımızı artırdık. Bunun tam olarak uygulanmasına bağlılığımız sürmektedir." değerlendirmesine yer verildi.

Bildiride, "Suriye'den Türkiye'yi vurabilecek veya tehdit edebilecek füze atışlarına karşı müteyakkız olmaya devam ediyoruz. Müttefikimiz Türkiye'ye milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yaptığı için takdirlerimizi yineliyoruz." ifadesine yer verildi.

AA

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