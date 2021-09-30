Türkiye Navigasyon merdiveni yol olarak gösterdi! 'Ucuz kurtuldum'

Navigasyon merdiveni yol olarak gösterdi! 'Ucuz kurtuldum'

Türkiye

Navigasyon merdiveni yol olarak gösterdi! 'Ucuz kurtuldum'

İstanbul Ümraniye'de cep telefonundaki navigasyon uygulaması merdivenleri yol olarak gösterince felaketin eşiğinden dönüldü. Aracıyla takla atan sürücü ölümden döndü.

30 Eylül 2021, Perşembe 08:59 Son Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta seyir halinde olan 41 EJ 310 plakalı aracın sürücüsü Osman Karaoğlan, cep telefonundaki Navigasyon uygulamasında yol olarak görünen Başak Sokak'a yöneldi.


Karaoğlan sokaktaki merdivenleri fark edemeyince araç birkaç takla attıktan sonra parkın duvarına çarparak durdu. Kazayı yara almadan atlatan Karaoğlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hala olayın şokunda olduğunu söyledi.

Karaoğlan, ''Ben yukarıdan geliyordum. Navigasyon burayı sokak olarak gösteriyordu. Sağ yapmamla takla atmam bir oldu. İçeride kendimi korudum, ucuz kurtuldum." şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri de Başak Sokak'ta sık sık bu tür kazaların meydana geldiğini ve merdivenlerin olduğu bölümde yeterli güvenlik önlemi bulunmadığını söyleyerek, yetkililerden bu soruna çözüm bulunmasını istedi.


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