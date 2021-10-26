Navigasyonda araç yerine yaya yolunu açınca olanlar oldu!

Olay, saat 01.00 sıralarında Antalya Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'nde bulunan Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Parkın trafiğe kapalı bölümüne 34 DVM 310 plakalı otomobiliyle gelen Elif T., direksiyonu merdivenlere doğru kırdı.









Çevredekilerin uyarısına aldırmayan Elif T., aracıyla merdivenlerin bir bölümünden indi.

Tamponundan hasar gören otomobil, merdivenin ortasında asılı kaldı. Elif T. aracından inerek, "Oradan indim, buradan indim takıldım. Bir el atın kurban olayım takıldım, evime gideceğim" dedi.

EHLİYETİNE EL KONDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Elif T.'nin, 1,30 promil alkollü olduğu belirlendi. İfadesinde İstanbul'dan iş için kente geldiğini aktaran Elif T., Çakırlar bölgesine gitmek için navigasyonu açtığını, cihazın yol olarak girdiği güzergahı gösterdiğini söyledi. Elif T.'nin, navigasyon olarak yanlışlıkla yaya yolunu açtığı belirlendi. 'Alkollü araç kullanmak' ve 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından hakkında cezai işlem uygulanan Elif T.'nin ehliyetine de el konuldu.





"ABLA EL FRENİNİ İNDİRSEYDİN KEŞKE"

Sürücünün otomobiliyle merdivenden inme anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. Bölgedekilerin sürücüye, "Bırakın bırakın insin karışma, çekilin. Abla el frenini indirseydin keşke. Bas gaza abla Allah'ın dediği olur. Araba askıda kaldı zaten" dediği duyuldu.

Merdivende asılı kalan otomobil, çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

BENZER BİR OLAY ÜMRANİYE'DE YAŞANDI

Daha önce de İstanbul Ümraniye'de, sürücüsünün navigasyon uygulamasına uyarak merdiven bulunan sokağa girdiği otomobil, takla attı. Sürücü, şans eseri kazadan yara almadan kurtuldu.

Armağanevler Mahallesi Gürsel Sokak'ta 41 EJ 310 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada cep telefonundaki navigasyon uygulamasının yönlendirmesiyle yol olarak görünen Başak Sokak'a girdi. Merdivenli sokakta Karaoğlan'ın otomobili taklalar atarak duvara çarptı.



















