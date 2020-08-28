Türkiye Navtex alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi

Navtex alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi

Türkiye

Navtex alanına yaklaşan Yunan jetleri engellendi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Navtex" ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan’a ait 6 F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

28 Ağustos 2020, Cuma 21:27 Son Güncelleme:
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Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Türk Hava Kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası’ndan kalkan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine (GKRY) doğru giden 6 adet F-16 uçağının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güney batısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan’a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz’de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlık, internet sitesinden ve Twitter hesabından uçaklara önleme yapıldığı sırada kaydedilen görüntüleri de paylaştı.



AA

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