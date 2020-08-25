Navtex ne demektir? Navtex ilanı nedir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında Oruç Reis gemisi ile yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex adı verilen duyurunun süresinin uzatıldığını bildirmesi üzerine Navtex ile ilgili aramalar hız kazandı.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için Navtex ilan etmişti. Sismik çalışmaların yapılacağı Navtex, 10-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Navtex kararına da değinti. Süre 27 Ağustos'a kadar uzaktıldı. Peki, Navtex nedir, Navtex ilanı ne demek?

Navtex nedir?

Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.

Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.