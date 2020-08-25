Navtex ne demektir? Navtex ilanı nedir?
Türkiye’nin Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları, Yunanistan’da endişeye yol açtı. Panikleyen Atina yönetimi ABD ile ortak tatbikat düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili olarak, "Yunanistan’ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur. Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne de ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" açıklamasını yapmıştı. Navtex'in ne anlama geldiğini merak edenler araştırmalara başladı. Peki Navtex ne demektir? Navtex ilanı nedir?
25 Ağustos 2020, Salı 21:55 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrasında Oruç Reis gemisi ile yürütülen sismik araştırmalarla ilgili Navtex adı verilen duyurunun süresinin uzatıldığını bildirmesi üzerine Navtex ile ilgili aramalar hız kazandı.
Türkiye, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis, Ataman ve Cengiz Han isimli gemiler için Navtex ilan etmişti. Sismik çalışmaların yapılacağı Navtex, 10-23 Ağustos tarihleri arasında geçerli olacaktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda Navtex kararına da değinti. Süre 27 Ağustos'a kadar uzaktıldı. Peki, Navtex nedir, Navtex ilanı ne demek?
Navtex nedir?
Navtex, denizcilere, meteoroloji tahminleri, seyir bilgileri, aciliyet, emniyet ve denizde çalışma yapılan sahalar hakkında bilgi veren haberleşme cihaz sistemidir. Ülkelerin Deniz Kuvvetleri, yapacağı eğitim ve tatbikatların bilgisini önceden duyurarak bu sahalara girilmemesi konusunda uyarılarda bulunuyor.
Türk karasularında Navtex Mesaj ve Seyir duyuruları Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşiongrafi Dairesi Başkanlığı tarafından Antalya, Samsun, İstanbul ve İzmir yayın istasyonlarından çıkarılmaktadır. Seyir duyuruları Sivil – Askeri tüm Gemi ve Tekneler için bağlayıcı niteliktedir. bu duyurular aynı zamanda Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Web sitesinde de yayınlanarak denizcilerin güvenli seyirleri garanti edilmektedir.