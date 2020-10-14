Naz Elmas ile Erol Özmandıracı’nın evlilikleri krizde!

Geçtiğimiz yıl Aralık ayında evlenen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arası açıldı. Çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen Elmas ile Özmandıracı, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.

'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor'

Eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan ünlü iş insanı, "'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu. Oyuncu ile eşinin bu krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu. (Günaydın)







