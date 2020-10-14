Magazin Naz Elmas ile Erol Özmandıracı’nın evlilikleri krizde!

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı’nın evlilikleri krizde!

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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı’nın evlilikleri krizde!

Oyuncu Naz Elmas ile iş insanı Erol Özmandıracı’nın arası açıldı. Çift, geçtiğimiz günlerde şiddetli bir kavgaya tutuştu. Olayın ardından küsen eşler, sosyal medyada da birbirlerini takip etmeyi bıraktı.

14 Ekim 2020, Çarşamba 11:06 Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz yıl Aralık ayında evlenen Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın arası açıldı. Çift, geçtiğimiz günlerde büyük bir kavgaya tutuşup küstü. Yaşanan olayın ardından çok sinirlenen Elmas ile Özmandıracı, birbirlerini sosyal medyada takipten çıkardı.

'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor'

Eşiyle arası bozuk olan Özmandıracı, sosyal medyadan imalı mesajlar göndermeyi de ihmal etmedi. Önceki gün deniz kenarında tek başına oturan ünlü iş insanı, "'İnsan ancak doğada tek başınayken huzur buluyor" yorumunda bulundu. Oyuncu ile eşinin bu krizi aşıp aşamayacakları merak konusu oldu. (Günaydın)


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