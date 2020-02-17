Naz Elmas photoshop kurbanı oldu

Safiye Soyman geçtiğimiz günlerde katıldığı bir davette çekilen fotoğrafına öyle bir photoshop uyguladı ki görenler tanıyamadı. Sayfasına yüklediği fotoğraf için takipçileri “Abla gerçekten sen misin, bu kim?” diye sordu. Soyman “Benim ayol” diye cevap verdi. Bir ‘fotoşok’ ise oyuncu Naz Elmas’tan geldi. Kalçasını küçültmek isteyen Elmas, vücut yapısıyla öyle bir oynadı ki ortaya garip bir görüntü çıktı.

Görüntünün orijinal olduğunu iddia etti

Gelen yorumlar üzerine fotoğrafı sayfasından kaldıran Naz Elmas “Asla photoshop yapmadım” dedi. Görüntünün orijinal olduğunu iddia etti.

Safiye Soyman'ın photoshop uyguladığı o fotoğraf...



