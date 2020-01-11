Naz Elmas’la geçtiğimiz ay evlenen Erol Özmandıracı, eski sevgilisi Merve Nur Başbuğ 2 yaşında bir kızları olduğunu iddia etmişti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Başbuğ, Özmandıracı’ya 20 bin liralık tedbir nafakası davası açtı. Başbuğ, mahkemeden baba ile kızı arasında kişisel ilişki tesisi talebinde de bulunmuştu.

Erol Özmandıracı sessizliğini bozdu

Erol Özmandıracı’nın eski sevgilisi Merve Başbuğ, “Erol 2 yaşındaki kızımızı geçen yıl sadece iki kere gördü” diyerek nafakanın artılması için dava açmıştı.

Erol Özmandıracı’dan iddialara yanıt geldi: Medyada, Merve Başbuğ tarafından açılan nafaka davası sebebiyle çıkan haberler gerçek dışı iddialara dayanmaktadır ve yapmış bulunduğum evliliğe tepki olarak gündeme getirilmiştir. Hayatımdaki en değerli varlıklarım olan eşim ve çocuklarımın yaşantılarının en iyi şekilde sağlanması, her zaman ilk önceliğimdir.