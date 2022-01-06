Naz Evi filminin başrolünde Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak ve Ekin Cepni yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncular da bulunuyor. Naz’ı canlandıran Ekin Cepni’nin ise Naz Evi filminin ilk oyunculuk deneyimi olduğu biliniyor…

NAZ EVİ FİLMİNİN KONUSU

İsmail ve Saffet’in yaşadığı mahalleye Naz isminde genç ve güzel bir kadın taşınır. Her ikisi de Naz ile evlenmek istemektedir ve bu istekleri aralarında bir rekabete neden olur.

Diğer yandan İsmet ve Saffet Naz ile evlenebilmek için Naz’ın babası Kahraman’ı ikna etmek zorundadır ancak bu hiç de kolay değildir. Tüm bu telaş içinde İsmet ve Saffet’in mafyaya karışması nedeniyle işler daha da karmaşık bir hal alır.

NAZ EVİ OYUNCULARI