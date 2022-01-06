Magazin Naz Evi oyuncularının isimleri ne? İşte Naz Evi filminin konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
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Naz Evi oyuncularının isimleri ne? İşte Naz Evi filminin konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

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Naz Evi oyuncularının isimleri ne? İşte Naz Evi filminin konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler

Naz Evi oyuncularının isimleri pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Genç oyuncuların yer aldığı filmde, bir bakıma ‘Kız evi naz evidir’ sözüne işaret ederken, mahalleye yeni gelen kızla evlenmek isteyen İsmail ve Saffet’in komik öyküsü anlatılıyor. İşte, Naz Evi filminin konusu, oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler…

06 Ocak 2022, Perşembe 18:33 Son Güncelleme:
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Naz Evi filminin başrolünde Halil İbrahim Göker, Ferit Okan Tokmak ve Ekin Cepni yer alırken, filmin oyuncu kadrosunda usta oyuncular da bulunuyor. Naz’ı canlandıran Ekin Cepni’nin ise Naz Evi filminin ilk oyunculuk deneyimi olduğu biliniyor…

NAZ EVİ FİLMİNİN KONUSU

İsmail ve Saffet’in yaşadığı mahalleye Naz isminde genç ve güzel bir kadın taşınır. Her ikisi de Naz ile evlenmek istemektedir ve bu istekleri aralarında bir rekabete neden olur.

Diğer yandan İsmet ve Saffet Naz ile evlenebilmek için Naz’ın babası Kahraman’ı ikna etmek zorundadır ancak bu hiç de kolay değildir. Tüm bu telaş içinde İsmet ve Saffet’in mafyaya karışması nedeniyle işler daha da karmaşık bir hal alır.

NAZ EVİ OYUNCULARI 

  • İsmail: Halil İbrahim Göker
  • Saffet: Ferit Okan Tokmak
  • Naz: Ekin Cepni
  • Kahraman: Zeki Ezer
  • Mehtap Bayri
  • Şevki Özcan
  • Fırat Saygı

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