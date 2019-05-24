Naz Mila kimdir? Kiminle evlendi?

Daha önce evlenip boşanan ve evlilik programıyla adını duyuran Naz Mila sevgilisi Gürkan ile dünyaevine girdi. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Mila bir anda magazin dünyasınının gündemine oturdu. Bu haber sonrası bir kez daha "Naz Mla kimdir?" sorusu sorulmaya başlandı.

NAZ MİLA KİMDİR?

Aslen Azerbaycanlı olan Naz Mila, ismini ilk olarak izdivaç programıyla duyurmuştu.

Zuhal Topal’ın sunduğu Evleneceksen gel isimli programın popüler gelin adayların biriydi.

Programın sonlanması ardından sosyal medya hesaplarından sıkça cesur paylaşımları ile adından söz ettiren Naz Mila, 1992 yılında dünyaya geldi. Naz Mila’nın eski evliliğinden Milana isminde bir kızı var.