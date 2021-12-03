Magazin Nazan Kesal düğününden bir kare paylaştı

Nazan Kesal düğününden bir kare paylaştı

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Nazan Kesal düğününden bir kare paylaştı

Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden biri olan Nazan Kesal düğününde babasıyla harmandalı oynadığı kareyi paylaştı.

03 Aralık 2021, Cuma 13:30 Son Güncelleme:
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Daha önce 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Çocuk', 'Halka', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerde rol alan Nazan Kesal, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, bu kez hayranlarını geçmişe götürdü.

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

52 yaşındaki ünlü oyuncu altına "Babam ve Ben...18 Aralık 2005" notunu düştü. 15 yaşında Poyraz adında bir oğulları olan Kesal çiftinin, mutlu evlilikleri devam ediyor.

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