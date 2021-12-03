Nazan Kesal düğününden bir kare paylaştı

Daha önce 'Fazilet Hanım ve Kızları', 'Çocuk', 'Halka', 'Bir Zamanlar Çukurova' gibi dizilerde rol alan Nazan Kesal, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor. Günlük hayatından kesitleri takipçileriyle paylaşan güzel oyuncu, bu kez hayranlarını geçmişe götürdü.

2005 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ercan Kesal ile nikah masasına oturan Nazan Kesal, babasıyla karşılıklı harmandalı oynadığı fotoğrafı Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

52 yaşındaki ünlü oyuncu altına "Babam ve Ben...18 Aralık 2005" notunu düştü. 15 yaşında Poyraz adında bir oğulları olan Kesal çiftinin, mutlu evlilikleri devam ediyor.