Nazan Şoray: Evlilikten korkuyorum

Nazan Şoray, "Kimseye müdanam yok. İstemezsem yapmam ama ben işimi çok seviyorum. Hayatta başka bildiğim şeylerin arasında en çok bu işi seviyorum. Hayatı sahnede geçmiş bir insanım. Gecede 3 sahne yaptığımı biliyorum" dedi.

Aslında göründüğü gibi sert olmadığını fakat saygısızlığa ve kalitesizliğe tahammülü olmadığını vurgulayan sanatçı, hakkında birçok şeyin yanlış bilindiğini ve hatta birçok şehir efsanesinin dolaştığını açıkladı.

Birçok konuda zor beğendiğini söyleyen Nazan Şoray, ilişkilerinde dürüstlüğün çok önemli olduğunu ve kendisini en çok mutlu eden duygunun şefkat olduğunu belirtti.

Evlilikten korktuğunu da dile getiren Şoray, "Evlilik sorumluluk isteyen bir kurum. Evlenirsem bir daha ayrılmamam lazım. Bir sürü insan evlenip ayrılıyor hiçbir şey olmuyor ama ben öyle değilim" şeklinde konuştu. (Milliyet)



