Magazin Nazan Şoray Ohio’dan göl evi aldı

Nazan Şoray Ohio’dan göl evi aldı

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Nazan Şoray Ohio’dan göl evi aldı

Gayrimenkule yatırım yapmak isteyen Nazan Şoray, tercihini yurtdışından yana kullandı.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 09:25 Son Güncelleme:
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Nazan Şoray, uzun süredir aradığı evi Amerika’nın Ohio eyaletinde buldu. Sanatçı, Cleveland şehrinde bulunan ve göl kenarında konumlanan evi çok beğenince kesenin ağzını açtı.

'BENİ ÇOK DİNLENDİRİYOR'

1889 yılında inşa edilen eve 1 milyon dolar ödeyen Nazan Şoray, “Göl evi beni çok dinlendiriyor. Pandemiden kaynaklı tercih ettim bu yatırımı. Şimdi gidemiyorum ama en yakın zamanda gidip uzun süre kalacağım” dedi.

Nazan Şoray, 7 odası, 2 salonu ve 3 banyosu bulunan, ayrıca özel bir rıhtımı da olan göl evinde misafirlerini ağırlayacağı günü iple çektiğini söylüyor. İsmail Bayrak/ HÜRRİYET

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