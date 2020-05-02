Nazım Hikmet'in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiiri ilk kez yayınlandı
Dünyaca ünlü şair Nazım Hikmet'in 'İstanbul’da 1 Mayıs' şiiri ilk kez yayınlandı.
02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:27 Son Güncelleme:
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Banu İşlet, şiiri arşivlerde bularak Latin harflerine çevirdi. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan Nazım Hikmet'in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiirini ilk kez yayınladı.
TÜSTAV Komintern Arşivi'ndeki eski Türkçe belgelerin transliterasyonu 20 yıldır yapılıyor. Banu İşlet, arşivde 1925 belgeleri arasında tasnif edilmiş, CD No: 27, Klasör No: 27_36, Belge No: 637-638’de yer alan Nazım Hikmet'in 'İstanbul’da 1 Mayıs' şiirini bularak Latin harflerine çevirdi.
İstanbul'da 1 Mayıs
Kıpkızıl, kan kırmızı bayraklarımızın alevindenSarı korsan bir balon gibi soldu güneş.
Ciğerlerimizde şişen türküler ateş!
Kol kola
Düştük yola
Yedikule'den amele evleri Sirkeci'ye dayandı,
Karagümrük kırmızıya boyandı.
Kasımpaşa tersaneyi yüklendi sırtına,
Geçtik köprüden
Geliyoruz:
Yol ver bize Cadde-i Kebir!
Kaldırımları söken topuklarımızla
Tokatlıyan'da göbekli mebusları tokatladık.
Osmanbey'in ensesine atladık!
Zifosladık Şişli'nin kadife mantosunu!
Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!
Bugün "Mayıs Bir"!
Bir Mayıs'ta İstanbul
Bizim olmuş gibidir!
Hürriyet-i Ebediye tepesinde taş kesilen
Mahmut Şevket'in iskeleti!
Seni oraya diken sınıf
Zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti;
Yıkıl karşımızdan!
Yangınları haykıran Yangın Kulesi tepeden bakma bize
Bir gün elbet
Seni borazan yapacağız kendimize,
İstanbul'un ağzı
Haykıracak kızıl inkılabımızı!
https://twitter.com/tustav92/status/1256085943989071872