Banu İşlet, şiiri arşivlerde bularak Latin harflerine çevirdi. Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV) Komintern Arşivi'nde yer alan Nazım Hikmet'in 'İstanbul'da 1 Mayıs' şiirini ilk kez yayınladı.

TÜSTAV Komintern Arşivi'ndeki eski Türkçe belgelerin transliterasyonu 20 yıldır yapılıyor. Banu İşlet, arşivde 1925 belgeleri arasında tasnif edilmiş, CD No: 27, Klasör No: 27_36, Belge No: 637-638’de yer alan Nazım Hikmet'in 'İstanbul’da 1 Mayıs' şiirini bularak Latin harflerine çevirdi.

İstanbul'da 1 Mayıs

Kıpkızıl, kan kırmızı bayraklarımızın alevindenSarı korsan bir balon gibi soldu güneş.

Ciğerlerimizde şişen türküler ateş!

Kol kola

Düştük yola

Yedikule'den amele evleri Sirkeci'ye dayandı,

Karagümrük kırmızıya boyandı.

Kasımpaşa tersaneyi yüklendi sırtına,

Geçtik köprüden

Geliyoruz:

Yol ver bize Cadde-i Kebir!

Kaldırımları söken topuklarımızla

Tokatlıyan'da göbekli mebusları tokatladık.

Osmanbey'in ensesine atladık!

Zifosladık Şişli'nin kadife mantosunu!

Bugün toz kondurmuyoruz keyfimize!

Bugün "Mayıs Bir"!

Bir Mayıs'ta İstanbul

Bizim olmuş gibidir!





Hürriyet-i Ebediye tepesinde taş kesilen

Mahmut Şevket'in iskeleti!

Seni oraya diken sınıf

Zırnık kadar bile vermedi bize hürriyeti;

Yıkıl karşımızdan!

Yangınları haykıran Yangın Kulesi tepeden bakma bize

Bir gün elbet

Seni borazan yapacağız kendimize,

İstanbul'un ağzı

Haykıracak kızıl inkılabımızı!