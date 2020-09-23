Nazım Sangare, resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe, Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
23 Eylül 2020, Çarşamba 20:04 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe Kulübü, milli sağ bek Nazım Sangare ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fraport TAV Antalyaspor'dan transfer ettiğimiz milli futbolcu Nazım Sangare, kendisini renklerimize 4 yıllığına bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır. Futbolcumuz Nazım Sangare'ye camiamıza hoş geldin diyor, çubuklu formamızla şampiyonluklar diliyoruz."
AA
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