Türkiye Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Türkiye

Nazım Tuncer'in şehit olduğu saldırının faili terörist yakalandı

Diyarbakır'ın Hani ilçesinde vatandaşların ihbarıyla yakalanan şüphelinin, 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü saldırının faillerinden Velat O. isimli PKK'lı terörist olduğu ortaya çıktı.

21 Eylül 2021, Salı 17:30 Son Güncelleme:
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Hani ilçesinde vatandaşlar, tavırlarından şüphelendikleri Velat O.'yu ihbar etti. 6 Eylül'de İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonda Velat O., saklandığı evde yakalandı. Evde yapılan aramada Velat O.'ye ait silah, el bombaları ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Hani Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan Velat O.'nun, 'Demhat Cilo' kod adlı terörist olduğu ortaya çıktı. Velat O.'nun ayrıca 2018'de polis memuru Nazım Tuncer'in şehit düştüğü saldırının faillerinden biri olduğu belirlendi. Emniyetteki sorgusu biten Velat O., 13 Eylül'de sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

DHA

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