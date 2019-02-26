İşte Benim Stilim adlı yarışmayla ünlülenen Nazlı Hamarat hakkında, eski sevgilisi ve bebeğinin babası Gaffar Aydın'ı tehdit ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Hamarat da ekrana çıkarak Aydın'la ilgili aşağılayıcı sözler sarf etmişti.

Bunun üzerine Aydın, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak uzaklaştırma kararı çıkarttı. Hamarat, 3 ay süreyle Aydın'a hakaret ve aşağılama içeren söz ve davranışlarda bulunamayacak.

DURUŞMAYA KATILMADI

Bir yıllık beraberliğin ardından Gaffar Aydın'la aşkı sona eren Nazlı Hamarat, ayrılık sonrası hamile olduğunu açıklamıştı.

Aydın, Hamarat'ın 6 Haziran'da dünyaya getirdiği oğlu İlter Noyan'ın kendi çocuğu olup olmadığının tespiti için dava açmıştı.

10 Ekim 2018'de İstanbul 13. Aile Mahkemesi'ne başvuran ve tanıma beyanının tespitini talep eden Aydın, "Bebeğin babası olduğum DNA testiyle tespit edilirse tüm sorumluluğumu yerine getireceğim" demişti.

Geçen günlerde Gaffar Aydın tarafından Nazlı Hamarat'a açılan DNA davasının duruşması gerçekleşti.

Hamarat mazeret dilekçesi vererek duruşmaya katılmadı. Duruşma, ileri tarihe ertelendi. (Sabah)



