Magazin Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğün tarihi belli oldu

Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğün tarihi belli oldu

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Nazlı Kayı ile Hacı Sabancı'nın düğün tarihi belli oldu

Büyük merakla beklenen Nazlı Kayı-Hacı Sabancı düğününün detayları belli oldu! Pandemi nedeniyle bir aksilik olmazsa çift, 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.

09 Nisan 2021, Cuma 08:43 Son Güncelleme:
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Geçen aralık ayında nişanlanarak evliliğe ilk adımı atan cemiyetin ünlü çifti Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı’nın düğün tarihi belli oldu.

Cemiyetin büyük merakla beklediği düğünle ilgili detaylara Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ ulaştı. Herkesin birbirine çok yakıştırdığı çift, pandemi nedeniyle bir aksilik çıkmazsa 26 Ağustos’ta nikâh masasına oturacak.

Düğün hazırlıkları büyük gizlilik içinde yürütülüyor.

Covid vakalarının yeniden yükselmesi nedeniyle büyük bir düğün yapmak istemeyen çift Arzu-Ömer Sabancı’nın Kanlıca’daki muhteşem yalısında birbirlerine “evet” diyecek!

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde nişanlanmıştı.

Türk örf ve adetlerine göre kız evinde nişan yapan çift, erkek evinde de evlenecek. Tarih son dakika değişse bile, ağustos sonuna kadar evlenmek isteyen Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı, sonrasında balayı tatiline gitmeyi planlıyor. 

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