Magazin Nazlı Kayı: Kötü yorumlar umurumda değil

Nazlı Kayı: Kötü yorumlar umurumda değil

Magazin

Nazlı Kayı: Kötü yorumlar umurumda değil

Her paylaşımı yorum rekoru kıran stil ikonu Nazlı Kayı sosyal medyada gelen kötü yorumlar hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Müge Dağıstanlı / POSTA

07 Ağustos 2020, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı, “Sosyal medyada kötü yorum geldiğinde canınız sıkılmıyor mu?” sorusuna cevap verdi. Kayı “İlk başlarda ‘Niye bana böyle yazıyorlar, ne yaptım ki?’ diye soruyordum. Sonra düşündüm ki; beni hiç tanımayan kişi bunu yazıyorsa, bu onun kendi mutsuzluğu. Kötü yorumları okumuyorum, umrumda değil. Annem ‘Sil’ diyor. Silmiyorum bile! Aksi takdirde ciddiye aldığımı düşünecekler. Ama terbiye sınırını aşan, örf ve adetlerimize aykırı şeyler yazanları engelliyorum” dedi.

;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Ağustos 2020 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Elif Demirtaş Bilir
Havası sert denizi hoyrat Karadeniz
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
ATM’den kartım kopyalandı, tüm param çalındı!
Yasemin Candemir
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 'Bizimkiler'in 'Cemil'i Uğurtan Sayıner hastaneye kaldırıldı!