Nazlı Kayı: Kötü yorumlar umurumda değil

Hacı Sabancı’nın sevgilisi Nazlı Kayı, “Sosyal medyada kötü yorum geldiğinde canınız sıkılmıyor mu?” sorusuna cevap verdi. Kayı “İlk başlarda ‘Niye bana böyle yazıyorlar, ne yaptım ki?’ diye soruyordum. Sonra düşündüm ki; beni hiç tanımayan kişi bunu yazıyorsa, bu onun kendi mutsuzluğu. Kötü yorumları okumuyorum, umrumda değil. Annem ‘Sil’ diyor. Silmiyorum bile! Aksi takdirde ciddiye aldığımı düşünecekler. Ama terbiye sınırını aşan, örf ve adetlerimize aykırı şeyler yazanları engelliyorum” dedi.

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