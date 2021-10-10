Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı sessiz sedasız evlendi! İşte ilk kareler...

Geçen sene nişanlanan Nazlı Kayı ve Hacı Sabancı çifti dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Nazlı Kayı, üvey babası Kaan Dimili'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle Çırağan Sarayı'nda yapılacak olan düğününü ertelemişti.

Kayı, acı haberden tam 40 gün sonra sessiz sedasız bir şekilde Arzu & Ömer Sabancı’nın yalısında dünya evine girdi.

3 yıldır birlikte olan çift, 18 Aralık’ta Bursa’da Nazlı Kayı’nın ailesinin evinde evliliğe ilk adımı atmıştı. Düğün töreninin ardından Nazlı Kayı'nın hayatı özellikle magazin takipçileri tarafından gündeme geldi.