NBA 2K20 de Kobe Bryant’ı unutmadı

Basketbol oyunu olan NBA 2K20’nin giriş ekranına Kobe Bryant’ın fotoğrafı eklendi. Siyah beyaz olan fotoğrafın yanına dinyaca ünlü basketbolcunun doğum ve ölüm tarihleri yazıldı. Kobe Bryant daha önce NBA 2K10’da kapak yıldızı olmuştu. Düşme öncesi Sikorsky S-76 model helikopterin bir yamaca çarptığı ve alev alarak yere çakıldığı belirtildi. Kazada pilot, Kobe ve kızı ile birlikte kızının bir arkadaşı ve onun ebeveyni de hayatını kaybetti. Eğer söz konusu kaza yaşanmasaydı Kobe, kızının oynadığı basketbol maçını izleyecekti.

Kobe Bryant NBA All Star organizasyonunda 1998-2013 yılları arasında üst üste 15 kez seçilerek bu alandaki rekora adını yazdırmayı başarmıştı. Ayrıca 15 kez 11’i ilk takım olmak üzere NBA Yılın En İyi Beşi, 15 kez All-Star ve 11 defa NBA En İyi Savunma Takımı’na seçilmişti.

Kobe, hayatını kaybetmeden önceki gece, 33 bin 644 sayı ile tüm zamanların en skorer üçüncü ismi olarak kendisini geçen Lebron James‘i attığı tweet ile tebrik etmişti.



