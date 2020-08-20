NBA 2K20'nin Steam fiyatında 20 TL’nin altına düştü
NBA 2K20, Steam'de yüzde 92 indirime girdi. 1 Eylül'e kadar sürecek kampanya dahilinde NBA 2K20'yi Steam'den sadece 19,92 TL'ye satın alabilirsiniz. Onur Binay/posta.com.tr
20 Ağustos 2020, Perşembe 13:14 Son Güncelleme:
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NBA 2K20, Steam’de 1 Eylül tarihine kadar 19,92 TL karşılığında satın alınabiliyor. Oyunun Digital Deluxe ya da Legend Edition sürümlerini satın almak isterseniz 329,00 TL ya da 399,00 TL ödemeniz gerekiyor.
NBA 2K20, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlara sahip. Oyun PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, Stadia, iOS ve PC platformları için yayınlanmıştı.
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