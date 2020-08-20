NBA 2K20, Steam’de 1 Eylül tarihine kadar 19,92 TL karşılığında satın alınabiliyor. Oyunun Digital Deluxe ya da Legend Edition sürümlerini satın almak isterseniz 329,00 TL ya da 399,00 TL ödemeniz gerekiyor.

NBA 2K20, hem tek oyunculu hem de çok oyunculu modlara sahip. Oyun PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Android, Stadia, iOS ve PC platformları için yayınlanmıştı.