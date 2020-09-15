NBA 2K21 inceleme: Saatlerce oynasanız da yetmeyecek

Oyunda bir maça girdiğinizde 2K20 ile neredeyse aynı oyun olduğunu düşünebiliyorsunuz. Bu 2K serisinin hayranları için kötü bir durum olmayabilir, çünkü bilindik mekaniklere ufak detaylar eklenerek geliştirilmesi onlar için iyi bir şey. Visual Concepts, şut atış stilini bu 2K21’de değiştirmiş, daha doğrusu 2K17’den bildiğimiz Pro-Stick geri gelmiş. Şut atışlarınız sağ analoğunuzun dikey hareketlerine bağlı oluyor, dribbling ise yatay hareketlerine. Küçük bir geliştirme gibi gelse de seriyi yakından takip edenler için sevindirici bir olay. Bunun yanı sıra, atış ölçer kaldırıldı ve bunun yerine zamanlama barı getirildi. Artık, şut atarken doğru çizgiyi bulmak yerine atışınızın zorluğuna ve konumunuza bağlı olarak değişen hedefi tutturmanız gerekiyor.

Seriye yeni başlayan biriyseniz endişelenmeyin, çünkü 2K21’in derin ve kapsamlı eğitim sistemiyle kendinizi geliştirmeniz kolay olacaktır. Şut atmaktan, turnikeye ve top sürmeye kadar her şeyin size öğretildiği modlar mevcut. Yani demem o ki çaylaktan, süper yıldız seviyesine gelmeniz çok uzun süremeyecek.

NBA 2K21, size kaliteli vakit geçirmeniz için bir çok mod sunuyor, ancak en etkileyici olanlarından biri MyCareer: The Long Shadow. Ünlü bir basketbolcunun oğlunu canlandırdığımız bu mod da, babanızın kariyerinde geldiği en iyi noktadan daha bir yere ulaşmaya çalışıyoruz. Liseden başlayıp NBA’e kadar uzanan bu sinematik mod, sporda bir efsane olmanın nasıl bir duygu olduğunu size yaşattırmak için tasarlamış. Tabii hayranların en çok görmek istediği yerlerden birisi de Neighborhood! 2K21’de artık plaj kenarında basketbol oynayabiliyoruz, çünkü bu senenin en radikal değişikliklerinden biri mahallemizin plaj kenarına taşınması. Yıl boyunca gelecek yeni etkinlikler ve içerikler ile kullanıcıların yine gözdesi olacağı kesin.

Sadece kendi karakterinizi oluşturup MVP olmak istemiyor musunuz? O zaman MyGM modu tam size göre olabilir. Favori takımınızı şampiyon yapmak için yönetebilir ve yönlendirebilirsiniz. Bu sene yeni gelen dinamik oyuncu ilerlemesi ile daha detaylı incelemeler yapabilirsiniz. DPP, MyGM için şu anlık gelen maalesef tek yeni geliştirme ama sene içerisinde muhtemelen yeni şeyler görebiliriz. Eğer, çılgınlık yapmak istiyorsanız, tüm ligi kontrol edebilmenizi sağlayan MyLeague modu da sizi bekliyor.

Bazı oyuncular sadece girip eğlenmek ister. Quick Play günün stresini atmanız ve favori takımınız ile eğlenmeniz için bence en güzel seçenek. Her NBA takımı ve efsanevi kadroları, isterseniz sokak basketbolu oynayabileceğiniz Blacktop modu da dahil olmak üzere direkt maça girmenize olanak sağlayan bir çok mod sizi bekliyor.

Tabii bu oyunu sürekli oynayan kişilerin en sevdiği ve belki de en popüler modu MyTeam. Kendi kadronuzu kurmak ve özelleştirmek NBA hayranlarının zaten çok sevdiği bir şey, bunu bir de online ortamda yapıldığı düşünülünce oyuncular için müthiş oluyor. Yeni gelen özelliklerin arasında, Seasons var yıl boyunca düzenli olarak yeni içerik güncellemeleri demek bu, The Exchange ise kullanmadığınız kartlarınızı diğer oyuncular ile takas edebilmenizi sağlayacak ve son olarak Limited mode var burada ise Cumadan, pazar gününe kadar şampiyonluk yüzüğünüz için diğer oyuncular ile rekabet edebilirsiniz. Online bir mod olduğu için yeni gelen güncellemeler ile kullanıcılar artık daha fazla eğlenebilecek.

Sonuca bağlayacak olursak

2K’in piyasadaki en iyi basketbol oyununu yapması bir yandan iyi bir yandan da kötü oluyor çünkü genel anlamda baktığınızda geçen seneyle arasında çok fark yok. Eğer sıkı bir MyTeam oyuncusuysanız bu sene gelen güncellemelerin tam sizlik olduğunu söyleyebilirim. NBA’i çok seven insanların alabileceği en iyi basketbol simülasyonu 2K21 PlayStation Store’da 499 TL, NBA 2K21 Mamba Forever Edition ise 799 TL. Ayrıca, PS4 için Mamba Forever Edition satın aldığınızda PS5 için 2K21 ve 100.000 VC size hediye ediliyor.