NBA 2K21 oyununun çıkış tarihi açıklandı

Kısa süre önce Sony’nin gerçekleştirdiği PlayStation 5 tanıtımında New Orleans Pelicans’ın genç yıldızı Zion Williamson karşımıza çıkmıştı. 2K Games’in yeni yayınladığı videodaysa Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons yer alıyordu.









2K Games, yurt dışındaki bazı influencer’lara birer NBA 2K21 paketi gönderdi. Bu isimler arasında yer alan Troydan ise paketin açılış videosunu takipçileriyle paylaştı. Videodaki içerikte ilk dikkat çeken şey, çoğu şeyin ciddi sansürlenmiş olduğuydu.

Kutudan çıkan diğer bir kartta gelecek neslin farklı olduğu ifade ediliyor. Bu ifade hem yeni nesil NBA yıldızlarını hem de yeni konsolları işaret ediyor olabilir. Oyunda Neighbour modu da oyunda yer alacak. Son olarak oyunun kutusunda “Hazır değilsin” ve “Hazır ol” ifadeleri arasında değişen bir yazı yer alıyor.

Temmuz ayında oyunun kapağında hangi yıldızın yer alacağı belli olacak. Video, kesin bir tarih vermese de oyunun Eylül 2020’de PlayStation 4 ve Xbox One'a gelmesi bekleniyor.



















