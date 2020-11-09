NBA 2K21, Xbox Series X’te ne kadarlık bir alan kaplıyor?

NBA 2K21 Xbox Series X boyutu ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısının paylaşmış olduğu görselle beraber ortaya çıkan bilgilere göre, serinin yeni oyununun Series X ve Series S konsollarında 121.7 GB yer kaplayacak. NBA 2K21'in Steam sayfasına göre oyunun PC'deki boyutu ise 110 GB olacak.

Öte yandan Xbox Series X'te kullanılabilir alan 802 GB, Series S'te ise kullanılabilir alanın 364 GB olması, oyuncular için sorun yaratabilir. Yeni nesil AAA oyunlarının 100 GB’ı aşan dosya boyutlarıyla karşımıza çıktığını göz önünde bulundurursak, söz konusu konsollar zamanla depolama sorunlarıyla karşı karşıya kalabilir.

Microsoft, Xbox Series S'teki oyunların SSD depolama alanından tasarruf edebilmek için %30 daha küçük olacağını da açıklamıştı.